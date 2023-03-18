Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час

"19 березня з 00:00 до 03:05 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.

За їх словами, в цей час роботу сервісів Приват24 буде призупинено.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк попередив про можливі проблеми з картками.

Нещодавно ми також писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Додамо, також повідомлялося, що ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

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