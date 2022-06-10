Приват24 остановит работу: когда не будет работать мобильное приложение

ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24. Сервисы не будут работать в ночь на воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

"Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля ПриватБанк завершил миграцию ИТ систем из физического центра хранения данных в "облако". Это сделано, что минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.

Миграция длилась 45 дней. В этот период клиенты сталкивались с проблемами при осуществлении платежей или карточных чаще, чем обычно.

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