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Приват24 остановит работу: когда не будет работать мобильное приложение

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Украина, Пятница 10 июня 2022 15:03
Приват24 остановит работу: когда не будет работать мобильное приложение Фото: Приват24 остановит работу в ночь на 12 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24. Сервисы не будут работать в ночь на воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля ПриватБанк завершил миграцию ИТ систем из физического центра хранения данных в "облако". Это сделано, что минимизировать зависимость от физического присутствия компьютерного оборудования в разных регионах Украины, которое могло быть уничтожено во время войны.

Миграция длилась 45 дней. В этот период клиенты сталкивались с проблемами при осуществлении платежей или карточных чаще, чем обычно.

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