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Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме мобільний додаток

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 15:03
Приват24 зупинить роботу: коли не працюватиме мобільний додаток Фото: Приват24 зупинить роботу в ніч на 12 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24. Сервіси не працюватимуть у ніч на неділю, 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем з фізичного центру зберігання даних у "хмару". Це зроблено, що мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни.

Міграція тривала 45 днів. У цей період клієнти стикалися з проблемами при здійсненні платежів чи карткових частіше, ніж зазвичай.

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