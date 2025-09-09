Притулки переповнені: одна з країн ЄС заявила про критичну ситуацію з житлом для українців

Муніципалітети Нідерландів заявляють про критичну ситуацію з розміщенням українських біженців. Приймальні центри переповнені, новоприбулим часто відмовляють у житлі.

Переповнені центри

Асоціація муніципалітетів (VNG) закликає уряд розробити довгостроковий план та виділити додаткове фінансування.

За даними VNG, наразі у Нідерландах є понад 97 тисяч місць у муніципальних притулках, і майже всі вони зайняті. Щотижня до країни прибуває близько 300 українців, переважно жінки та діти. Утім, дедалі частіше зустрічаються й чоловіки, які приїжджають на роботу.

В Утрехті вперше довелося відмовити біженцям, оскільки місто вичерпало ресурси.

"Ми не маємо уявлення, що будемо робити далі", - заявила олдермен (представник міськради) Рейчел Стріфланд, додавши, що через нестачу коштів притулки можуть закрити найближчим часом.

Судові позови та вимога нового закону

Згідно із законом, муніципалітети не мають права відмовляти українцям у житлі. Через це у Гронінгені група біженців подала позов проти місцевої влади та виграла справу. Муніципалітет оскаржив рішення.

Стріфланд виступає за нове національне законодавство, яке б зобов’язало бізнес брати участь у фінансуванні житла для тих українців, які приїжджають на роботу. Вона також висловила занепокоєння через проблеми з психічним здоров’ям у частини біженців.

Реакція міністерства

Міністерство з питань притулку та міграції визнає проблему і говорить про "жахливі ситуації, коли вразливі люди залишаються без житла". Наразі уряд розглядає можливість залучення самих українців до часткової оплати оренди, якщо вони мають дохід.

Статус та статистика

Українці мають у ЄС спеціальний статус проживання, який діятиме щонайменше до березня 2027 року. Це дає право на житло, освіту та медичну допомогу без процедури очікування притулку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії за кордон виїхали 4,7 млн українців. Найбільше їх прийняли Німеччина (понад 1,1 млн) та Польща (майже 1 млн). У Нідерландах нині проживає близько 7 українців на тисячу місцевих жителів, тоді як у Чехії цей показник сягає 36.