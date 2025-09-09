Приюты переполнены: одна из стран ЕС заявила о критической ситуации с жильем для украинцев

Муниципалитеты Нидерландов заявляют о критической ситуации с размещением украинских беженцев. Приемные центры переполнены, новоприбывшим часто отказывают в жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Переполненные центры

Ассоциация муниципалитетов (VNG) призывает правительство разработать долгосрочный план и выделить дополнительное финансирование.

По данным VNG, сейчас в Нидерландах есть более 97 тысяч мест в муниципальных приютах, и почти все они заняты. Еженедельно в страну прибывает около 300 украинцев, преимущественно женщины и дети. Впрочем, все чаще встречаются и мужчины, которые приезжают на работу.

В Утрехте впервые пришлось отказать беженцам, поскольку город исчерпал ресурсы.

"Мы не имеем представления, что будем делать дальше", - заявила олдермен (представитель горсовета) Рейчел Стрифланд, добавив, что из-за недостатка средств приюты могут закрыться в ближайшее время.

Судебные иски и требование нового закона

Согласно закону, муниципалитеты не имеют права отказывать украинцам в жилье. Поэтому в Гронингене группа беженцев подала иск против местных властей и выиграла дело. Муниципалитет обжаловал решение.

Стрифланд выступает за новое национальное законодательство, которое бы обязало бизнес участвовать в финансировании жилья для тех украинцев, которые приезжают на работу. Она также выразила обеспокоенность из-за проблем с психическим здоровьем у части беженцев.

Реакция министерства

Министерство по вопросам убежища и миграции признает проблему и говорит об "ужасных ситуациях, когда уязвимые люди остаются без жилья". Сейчас правительство рассматривает возможность привлечения самих украинцев к частичной оплате аренды, если они имеют доход.

Статус и статистика

Украинцы имеют в ЕС специальный статус проживания, который будет действовать как минимум до марта 2027 года. Это дает право на жилье, образование и медицинскую помощь без процедуры ожидания убежища.

С начала полномасштабного вторжения России за границу выехали 4,7 млн украинцев. Больше всего их приняли Германия (более 1,1 млн) и Польша (почти 1 млн). В Нидерландах сейчас проживает около 7 украинцев на тысячу местных жителей, тогда как в Чехии этот показатель достигает 36.