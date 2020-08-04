У Авакова назвали условия присутствия полиции в поездах

Фото: поезд УЗ (РБК-Украина)

Речь идет о финансировании

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко назвал условия, при каких полиция может патрулировать поезда в Украине. Также он предложил другой вариант обеспечения безопасности во время движения.

Об этом Мартыненко написал в Facebook.

По его словам, силовики готовы это обеспечить при условии надлежащего финансирования.

"Работники полиции готовы охранять пассажирские железнодорожные перевозки при условии создания надлежащих условий бюджетного финансирования и обеспечения материально-технической базы для полицейских подразделений, которые эти функции должны были осуществлять", - заявил он.

Мартыненко добавил, что порядок обеспечения безопасности в поездах "Укрзализныци" был прописан в постановлении №204/175 еще в марте этого года.

Он отметил, что кроме того, в постановлении №7 от 11 января 1994 года было утверждено положение о военизированной охране на железнодорожном транспорте.

Эта охрана обеспечена огнестрельным оружием и, кроме объектов инфраструктуры, охраняет железнодорожные перевозки, но грузовые. В связи с этим советник Авакова предложил распространить полномочия военизированной охраны еще и на пассажирские поезда.

"У меня простое предложение к коллегам из Министерства инфраструктуры - расширьте полномочия ВОХР (военизированной охраны - ред.), внеся изменения в постановление № 7, добавив туда кроме грузовых еще и пассажирские перевозки", - заявил Мартыненко.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он пытался изнасиловать женщину.

Отметим, подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу без права внесения залога.

Ранее РБК-Styler писал, что сотрудники УЗ пытались отговорить девушку вызвать полицейских, предлагая дать взятку.

В итоге сотрудников УЗ, которые отвечали за этот рейс, уволили.

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