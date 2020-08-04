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Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики

Украина, Вторник 04 августа 2020 13:25
Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Также рассматривалась возможность разрешения использования шокеров

Правительство Украины планирует разрешить проводникам "Укрзализныци" использовать для защиты газовые баллончики. Также обсуждался вопрос разрешения на использование шокера.

Об этом в эфире "Громадське радіо" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проводникам не могут разрешить пользоваться шокерами, так как такое право имеют лишь полицейские.

"Относительно спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики", - сказал Криклий.

Также он отметил, что "Укрзализныця" уже обратилась к правительству, чтобы вернуть в поезда полицию охраны по некоторым маршрутам.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде Киев-Мариуполь мужчина совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Нападавший избил женщину и пытался ее изнасиловать.

Как писало РБК-Украина, мужчину, который совершил нападение взяли под стражу без права внесения залога.

Также сообщалось, что из-за инцидента были уволены сотрудники "Укрзализныци", среди которых проводник поезда, где произошло нападение, и начальник поезда.

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Новости Украины Укрзализныцягазовый баллончикВладислав Криклий
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