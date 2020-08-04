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Нападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: сотрудников УЗ уволят

Киев, Вторник 04 августа 2020 09:31
Нападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: сотрудников УЗ уволят
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В "Укрзализныце" пообещали увольнение

Мужчина проник в поезд Киев-Мариуполь и избил пассажирку. В связи с этим будет уволен проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер резерва проводников вагонного депо и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как отметили в пресс-службе, "Укрзализныця" провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Вместе с тем, установлен жесткий контроль по соблюдениею ими должностных обязанностей.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он пытался женщину изнасиловать.

Инцидент был квалифицирован по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу без права внесения залога.

Ранее Styler писал, что сотрудники УЗ пытались отговорить девушку вызвать полицейских, предлагая дать взятку.

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