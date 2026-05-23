Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Присутність України в ЄС має бути повноправною, - Зеленський

17:41 23.05.2026 Сб
2 хв
Що сказав президент у відеозверненні?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Володимир Зеленський заявив, що присутність України в Євросоюзі має бути повноцінною та повноправною.

За словами Зеленського, Україна продовжує активно вести дипломатичну роботу з партнерами в ЄС, щоб наблизити членство нашої країни у блоці.

"Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль", - сказав президент.

Він додав, що "без України не може бути повноцінного європейського проєкту" та закликав відкрити переговорні кластери.

"Присутність України в ЄС також має бути повноцінною - повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки й заради наших людей", - резюмував Володимир Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, днями з’явилася інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус "асоційованого члена" ЄС.

Тобто пропонувалося, щоб українські чиновники могли брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них.

У відповідь на це Зеленський, згідно з Reuters, надіслав листа до керівництва ЄС, у якому розкритикував пропозицію Німеччини. Президент відкинув "несправедливу" ідею участі України в Євросоюзі без права голосу.

