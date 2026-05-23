Присутність України в ЄС має бути повноправною, - Зеленський

За словами Зеленського, Україна продовжує активно вести дипломатичну роботу з партнерами в ЄС, щоб наблизити членство нашої країни у блоці.

"Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе в мирі, захищає людей і життя, захищає культуру і саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль", - сказав президент.

Він додав, що "без України не може бути повноцінного європейського проєкту" та закликав відкрити переговорні кластери.

"Присутність України в ЄС також має бути повноцінною - повноправною. Важливо відкрити кластери. Важливо змістовно рухатись у перемовинах. Важливо працювати на 100% заради безпеки й заради наших людей", - резюмував Володимир Зеленський.