Присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным, - Зеленский

По словам Зеленского, Украина продолжает активно вести дипломатическую работу с партнерами в ЕС, чтобы приблизить членство нашей страны в блоке.

"Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всех живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль", - сказал президент.

Он добавил, что "без Украины не может быть полноценного европейского проекта" и призвал открыть переговорные кластеры.

"Присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным - полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей", - резюмировал Владимир Зеленский.