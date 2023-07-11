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Пристайко: Я б хотів, щоб лідери нічого не вигадували, а просто запросили Україну в НАТО

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Вівторок 11 липня 2023 14:44
Пристайко: Я б хотів, щоб лідери нічого не вигадували, а просто запросили Україну в НАТО Фото: посол України у Британії Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Посол України у Британії Вадим Пристайко заявив, що хоче, аби Україну запросили приєднатися до НАТО на саміті у Вільнюсі, але вважає це малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Пристайка у коментарі Sky News.

Говорячи про саміт НАТО та дискусії навколо членства України в Альянсі, Пристайко зазначив: "Я б дуже хотів, щоб лідери нічого не вигадували, просто запросили в НАТО і все".

Проте посол України у Британії визнав, що наразі це малоймовірний сценарій.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення до вступу до Альянсу на саміті, який пройде 11-12 липня. При цьому країна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення бойових дій з Росією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський жорстко звернувся до країн-членів НАТО через їхню позицію щодо нашої країни. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Додамо, що нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що на саміті має бути вказаний конкретний механізм вступу України до НАТО.

При цьому посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

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