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Пристайко повідомив про попередню дату нормандської зустрічі

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:35
Пристайко повідомив про попередню дату нормандської зустрічі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко висловив сподівання, що саміт відбудеться в кінці листопада

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що є попередня дата нормандської зустрічі. Про це він заявив на форумі у Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначає міністр, зустріч може відбутися наприкінці листопада.

"По Нормандії вже є попередня дата. Ми не хочемо зірвати домовленості. Я сподіваюся, що він (саміт у нормандському форматі, - ред.) буде до кінця наступного місяця", - повідомив Пристайко.

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Крім того, Пристайко заявив, що 29 жовтня в районі Золотого Луганської області починається розведення сил.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запити однієї із сторін.

РБК-Україна писало, на минулих вихідних президент України Володимир Зеленський відвідав зону бойових дій, де в тому числі зустрічався з добровольцями, які виступають проти розведення сил на Донбасі. Він також заявив, що українська сторона повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни.

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Новини України нормандский форматВадим Пристайко
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