Пристайко прокомментировал изменения в Конституцию о децентрализации

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина вносит изменения в Конституцию о децентрализации, выполняя таким образом Минские соглашения в части конституционной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфире телеканала "Интер".

Пристайко отметил, что в Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация.

"Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", - заявил Пристайко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, внес в Верховную раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации не опубликован.

РБК-Украина писало, что помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда президента Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи.

Также сообщалось, что Верховная рада приняла решение о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса. В целом документ поддержали 320 народных депутатов.