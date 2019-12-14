Пристайко прокоментував зміни до Конституції щодо децентралізації

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна вносить зміни до Конституції щодо децентралізації, виконуючи таким чином Мінські угоди в частині конституційної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Інтер".

Пристайко зазначив, що в Мінських домовленості сказано, що Україна погоджується на конституційну реформу, в основі якої лежить децентралізація.

"Українська сторона зараз віддана домовленостям, які були. І це те, про що сказав Зеленський, що ми все одно йдемо на зміни в Конституцію, які передбачають децентралізацію по всій Україні", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 грудня, вніс у Верховну раду законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". Текст законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації не опублікований.

РБК-Україна писало, що помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що команда президента Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі.

Також повідомлялося, що Верховна рада прийняла рішення про продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу. В цілому документ підтримали 320 народних депутатів.