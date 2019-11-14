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Пристайко: все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены

Новости » Политика     14.11.2019 - 10:30
Пристайко: все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Позиция российской стороны говорит о том, что она готовится

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены, но дату еще выбирают. Об этом он заявил на брифинге с коллегой из Австрии Александром Шалленбергом, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что позиция российской стороны говорит, что она готовится к встрече.

"Нормандская дата сейчас обсуждается. Позиция российской стороны говорит, что она готовится к встрече. Но для даты, у нас должна быть более точная информация. По меньшей мере выполнены все предпосылки для встречи. Мы ищем лучшие даты и место, где будет проведено мероприятие", - сказал он .

Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Австрії Вадим Пристайка та Александра Шалленберга

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 14 листопада 2019 р.

"Я думаю, что до конца этого года, ведь все согласились. Немецкие и французские коллеги предлагают конкретную дату, их устраивает, мы заявили, что она нас тоже устраивает, ждем ответа от четвертой стороны", - сказал он о встрече в нормандском формате .

Ранее у Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того сообщалось, что в "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре. По словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, все лидеры "нормандской четверки", кроме России, уже готовы к встрече.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита в нормандском формате созданы и он состоится в столице Франции Париже.

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