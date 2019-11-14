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Пристайко: всі передумови для "нормандської зустрічі" виконані

Новини » Політика     14.11.2019 - 10:30
Пристайко: всі передумови для "нормандської зустрічі" виконані
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Позиція російської сторони говорить про те, що вона готується

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що всі передумови для "нормандської зустрічі" виконані, але дату ще обирають. Про це він заявив на брифінгу з колегою з Австрії Александром Шалленбергом, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що позиція російської сторони говорить, що вона готується до зустрічі.

"Нормандська дата зараз обговорюється. Позиція російської сторони говорить, що вона готується до зустрічі. Але для дати, ми маємо мати більш точну інформацію. Щонайменше виконані всі передумови для зустрічі. Ми шукаємо найкращі дати і місце де буде проведений захід", - сказав він.

Спільна пресконференція Міністрів закордонних справ України та Австрії Вадим Пристайка та Александра Шалленберга

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 14 листопада 2019 р.

Раніше у Путіна заявили, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що "Слуги народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні. За словами представника Кабінету міністрів у парламенті Ірини Верещук, всі лідери "нормандської четвірки", крім Росії, вже готові до зустрічі.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що передумови для саміту в нормандському форматі створені і він відбудеться в столиці Франції Парижі.

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