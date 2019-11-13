У Путина заявили о позитивной динамике в подготовке к нормандской встрече

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле считают, что для встречи стало меньше препятствий

В среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по целому ряду направлений подготовки саммита в нормандском формате есть позитивная динамика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле считают, что для встречи стало меньше препятствий.

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату", - ответил Песков на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Ранее у Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того сообщалось, что в "Слуге народа" допускают, что нормандская встреча может состояться в декабре. По словам представителя Кабинета министров в парламенте Ирины Верещук, все лидеры "нормандской четверки", кроме России, уже готовы к встрече.

Также РБК-Украина писало, что президенты Украины и РФ уже несколько раз говорили по телефону. Они обсуждали ситуацию на Донбассе, возвращение пленных Кремля и "нормандскую встречу".