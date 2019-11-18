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Пристайко: операция по поддержанию мира может быть альтернативой минским соглашениям

Новости » Политика     18.11.2019 - 08:31
Пристайко: операция по поддержанию мира может быть альтернативой минским соглашениям
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

У МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает"

Альтернативой минских соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина.

Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.

В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.

Напомним, на прошлой неделе в интервью BBC Пристайко заявил что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей.

Добавим, что временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе.

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Новости Украины минские соглашенияВадим Пристайко
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