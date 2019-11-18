Пристайко: операція з підтримання миру може бути альтернативою мінським угодам

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

У МЗС є "папка з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює"

Альтернативою мінських угод може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена мінським процесом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що в МЗС є "папка з варіантом номер два, на випадок якщо варіант номер один не працює". У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати інший напрям дій.

"Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "анти-мінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру", - сказав він.

У той же час він додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, очевидно, дипломатична система дістає третій варіант.

"І у нас в запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже президенту в загальних рисах", - додав Пристайко.

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв'ю BBC Пристайко заявив, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей.

Додамо, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна продовжувати переговори в Мінську і в інших форматах для того, щоб завершити війну на Донбасі.