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Пристайко объяснил, почему Зеленский оставил Авакова главой МВД

Новости » Политика    18.09.2019 - 06:21
Пристайко объяснил, почему Зеленский оставил Авакова главой МВД
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков остался на посту из-за проведения сложной реформы полиции

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил, почему президент Владимир Зеленский оставил Арсена Авакова на должности министра внутренних дел. Об этом он рассказал в интервью Die Welt.

На вопрос, почему Зеленский оставил на службе Авакова несмотря на то, что существует серьезное подозрение в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями, Пристайко подчеркнул компетентность главы МВД во время проведения успешной реформы полиции.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для В. Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию относительно своего отношения к членам правительства", - сказал Пристайко.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности под ответственность президента Владимира Зеленского, но в качестве переходного министра.

Напомним, Верховная рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров 29 августа. Из правительства Гройсмана на должностях остались глава МВД Арсен Аваков и глава Минфина Оксана Маркарова.

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