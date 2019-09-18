Пристайко пояснив, чому Зеленський залишив Авакова главой МВС

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков залишився на посаді через проведення складної реформи поліції

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснив, чому президент Володимир Зеленський залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Про це він розповів в інтерв'ю Die Welt.

На питання, чому Зеленсьский лишив на службі Авакова попри те, що існує серйозна підозра у його зв’язках з олігархами і праворадикальними об’єднаннями, Пристайко наголосив на компетентності глави МВС під час проведення успішної реформи поліції.

"Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для В. Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду", - сказав Пристайко.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді під відповідальність президента Володимира Зеленського, але в якості перехідного міністра.

Нагадаємо, Верховна рада України проголосувала за склад нового Кабінету міністрів 29 серпня. З уряду Гройсмана на посадах залишились глава МВС Арсен Аваков і глава Мінфіну Оксана Маркарова.