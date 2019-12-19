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Пристайко обсудит с Маасом реализацию решений "нормандской четверки"

Новости » Политика     19.12.2019 - 17:42
Пристайко обсудит с Маасом реализацию решений "нормандской четверки"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко 20 декабря посетит Берлин, где проведет встречу с представителями немецкого правительства

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудит реализацию решений саммита "нормандской четверки" с главой МИД Германии Хайко Маасом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Facebook.

Сообщается, что встреча состоится в пятницу, 20 декабря, в рамках рабочего визита Пристайко в Берлин.

"Центральной темой переговоров будет активизация украинского-германского политического диалога, дальнейшее совместное взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего нормандского саммита в Париже, энергетическая безопасность Европы, европейская и евроатлантическая интеграция Украины", - сообщили в МИД.

Также Пристайко проведет встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром экономического сотрудничества и развития Гердой Мюллер.

Напомним, во время нормандской встречи президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали обмен пленными до 31 декабря.

Также стороны согласовали разведение сил на трех новых участках до конца марта 2020 года. А также согласовали проведение следующей нормандской встречи через 4 месяца.

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Новости Украины Вадим ПристайкоХайко МаасНормандский формат
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