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Пристайко обговорить з Маасом реалізацію рішень "нормандської четвірки"

Новини » Політика     19.12.2019 - 17:42
Пристайко обговорить з Маасом реалізацію рішень "нормандської четвірки"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко 20 грудня відвідає Берлін, де проведе зустріч з представниками німецького уряду

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорить реалізацію рішень саміту "нормандської четвірки" з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України Facebook.

Повідомляється, що зустріч відбудеться в п'ятницю, 20 грудня, в рамках робочого візиту Пристайко в Берлін.

"Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, подальше спільне взаємодія в контексті реалізації підсумків недавнього нормандського саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України", - повідомили в МЗС.

Також Пристайко проведе зустрічі з президентом Бундестагу Вольфганг Шойбле і міністром економічного співробітництва і розвитку Гердою Мюллер.

Нагадаємо, під час нормандської зустрічі президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін узгодили обмін полоненими до 31 грудня.

Також сторони погодили розведення сил на трьох нових ділянках до кінця березня 2020 року. А також погодили проведення наступної нормандської зустрічі через 4 місяці.

Пристайко підтвердив відсутність прогресу в ТКГ в питанні обміну полоненими Кулеба і заступник держсекретаря США обговорили подальші кроки після нормандського саміту
Новини України Вадим ПристайкоГайко МаасНормандський формат
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