Зеленский и Путин согласовали обмен пленными до 31 декабря, - источник

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

На нормандском саммите предварительно договорились об обмене пленными

На саммите "нормандской четверки" в Париже президенты Украины и России согласовали обмен пленными, который должен состояться до 31 декабря 2019 года. Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинской делегации.

При этом пока не уточняется, в каком формате пройдет обмен пленными.

Напомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков, которого связывают с помощником президента России Владиславом Сурковым, заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года.

"Обмен всех установленных на всех установленных - да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать до конца года", - отметил он.

Отметим, 21 ноября сообщалось, что переговоры об обмене пленными в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию. По данным ряда СМИ, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100". До этого, по итогам крайней встречи трехсторонней контактной группы, представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" предложили украинской стороне провести обмен пленными в ближайшее время.