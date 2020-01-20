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Пристайко обсудил со спецпосланником Ирана расследования катастрофы МАУ

Новости » Политика     20.01.2020 - 22:01
Пристайко обсудил со спецпосланником Ирана расследования катастрофы МАУ
Иллюстративное фото (mfa.gov.ua)

Стороны договорились о сотрудничестве

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со специальным посланником президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием катастрофы украинского самолета Боинг-737, Мохаммадом Эслами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ходе встречи Пристайко отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства.

"Именно поэтому для Украины чрезвычайно важной является широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического происшествия.

Напомним, сегодня Официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

В частности, во время встречи с президентом Зеленским договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков.

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