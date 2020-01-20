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Пристайко обговорив з спецпосланником Ірану розслідування катастрофи МАУ

Новини » Політика     20.01.2020 - 22:01
Пристайко обговорив з спецпосланником Ірану розслідування катастрофи МАУ
Ілюстративне фото (mfa.gov.ua)

Сторони домовилися про співпрацю

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі спеціальним посланником президента Ірану з питань, пов’язаних з розслідуванням катастрофи українського літака Боїнг-737, Мохаммадом Есламі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

У ході зустрічі Пристайко зазначив, що питання прозорого та неупередженого розслідування авіакатастрофи та справедливого покарання усіх винних у цій трагедії перебуває у центрі уваги не лише родин загиблих, але й усього українського суспільства, світової громадськості та міжнародних партнерів нашої держави.

"Саме тому для України надзвичайно важливою є широка та відкрита співпраця з Іраном у розслідуванні усіх обставин інциденту", - йдеться в повідомленні.

Есламі від імені іранського уряду висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі під Тегераном та запевнив у готовності до конструктивної взаємодії задля забезпечення всебічного та об’єктивного розслідування усіх обставин трагічної події.

Нагадаємо, сьогодні Офіційний представник Ірану прибув в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Зокрема, під час зустрічі з президентом Зеленським домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і чорних скриньок.

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