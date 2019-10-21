Пристайко с министром иностранных дел Японии обсудили ситуацию на Донбассе

Министры иностранных дел Вадим Пристайко и Японии Тошимицу Мотеги в Токио обсудили поддержку Украины и ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Японии в Украине.

Как отмечается, встреча министров длилась около 20 минут.

Во время встречи Мотеги подчеркнул неизменную позицию Японии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "непризнание любых изменений силовыми методами".

Японский министр также добавил, что Япония является неизменным партнером Украины, который разделяет фундаментальные ценности, и будет продолжать сотрудничество с новым правительством Украины и дальше поддерживать украинские реформы.

В свою очередь, Пристайко поблагодарил за японскую поддержку и подтвердил намерения усиливать сотрудничество с Японией в различных направлениях - безопасности, экономики, культуры, образования и науки, туризма и других.

Также министры обсудили ситуацию на Донбассе.

"Министры обменялись мнениями относительно текущей ситуации в Украине. Министр Мотеги выразил надежду, что прекращение огня и разведение сил на востоке Украины будет реализовано. Относительно этого министр Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над как можно более мирным решением данного вопроса и на данном этапе ожидается проведение следующей встречи в нормандском формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к разрешению конфликта", - отметили в посольстве.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Японии. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Во время встречи президент Владимир Зеленский с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио поблагодарил за сохранение санкций против России.