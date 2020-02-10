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Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ

Новости » Политика     10.02.2020 - 12:50
Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ
Фото: Вадим Пристайко и Луиджи Ди Майо (twitter.com/VPrystaiko)

Ди Майо заверил Пристайко в поддержке важных для Украины процессов

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили противостояние вооруженной агрессии. Об этом Пристайко написал в Twitter.

Ди Майо заверил Пристайко в поддержке важных для Украины процессов.

"Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов - реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии. Жду министра в Украине в ближайшее время", - сообщил Пристайко.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что Италия работает над отменой санкций ЕС против России.

Во время встречи с Конте президент РФ Владимир Путин сказал, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. Этому заявлению Конте мягко возразил.

Кроме того, партию вице-премьера Италии обвинили в переговорах о финансировании с Кремлем. Согласно информации издания Buzzfeed, политики из ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля и планировали получить около 65 миллионов долларов от поставок нефти.

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Новости Украины агрессия РФВадим ПристайкоИталия
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