Пристайко: Италия заверила Украину в поддержке в противостоянии агрессии РФ

Фото: Вадим Пристайко и Луиджи Ди Майо (twitter.com/VPrystaiko)

Ди Майо заверил Пристайко в поддержке важных для Украины процессов

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили противостояние вооруженной агрессии. Об этом Пристайко написал в Twitter.

Ди Майо заверил Пристайко в поддержке важных для Украины процессов.

"Получил четкие заверения в поддержке важных для Украины процессов - реформы, борьба с коррупцией, противостояние вооруженной агрессии. Жду министра в Украине в ближайшее время", - сообщил Пристайко.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что Италия работает над отменой санкций ЕС против России.

Во время встречи с Конте президент РФ Владимир Путин сказал, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. Этому заявлению Конте мягко возразил.

Кроме того, партию вице-премьера Италии обвинили в переговорах о финансировании с Кремлем. Согласно информации издания Buzzfeed, политики из ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля и планировали получить около 65 миллионов долларов от поставок нефти.