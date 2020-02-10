Пристайко: Італія запевнила Україну у підтримці в протистоянні агресії РФ

Фото: Вадим Пристайко і Луїджі Ді Майо (twitter.com/VPrystaiko)

Ді Майо запевнив Пристайко у підтримці важливих для України процесів

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо і глава МЗС України Вадим Пристайко обговорили протистояння збройної агресії. Про це Пристайко написав в Twitter.

Ді Майо запевнив Пристайко у підтримці важливих для України процесів.

"Отримав чіткі запевнення у підтримці важливих для України процесів - реформи, боротьба з корупцією, протистояння озброєній агресії. Чекаю міністра в Україні найближчим часом", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляв, що Італія працює над скасуванням санкцій ЄС проти Росії.

Під час зустрічі з Конте президент РФ Володимир Путін сказав, що вся відповідальність за розв'язання конфлікту лежить на Україні. Цій заяві Конте м'яко заперечив.

Крім того, партію віце-прем'єра Італії звинуватили в переговори про фінансування з Кремлем. Згідно з інформацією видання Buzzfeed, політики з ультраправої партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори про фінансування з представниками Кремля і планували отримати близько 65 мільйонів доларів від поставок нафти.