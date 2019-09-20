Пристайко не исключил возможность "большой сделки" по Донбассу

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

"Большая сделка" может включать Донбасс и энергетическую безопасность Украины

Украина в ходе переговоров с российской стороной может достичь "большой сделки" по Донбассу. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, газовая проблема и энергетическая безопасность Украины всегда были в зоне переговоров, а в заявлениях нормандского формата также был поднят вопрос энергобезопасности Украины.

"Возможно, в результате долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Донбасса включает возобновление выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Министр также уточнил, что это не снятие блокады Донбасса, так как для нее следует сначала вернуть "национализированные" предприятия.

Он также отметил, что на момент проведения выборов на Донбассе весь регион должна контролировать украинская власть.