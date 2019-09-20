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Пристайко: Украина должна контролировать ОРДЛО во время выборов

Новости » Политика    20.09.2019 - 14:42
Пристайко: Украина должна контролировать ОРДЛО во время выборов
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Перед выборами на Донбасс должны зайти ЦИК, казначейство, СМИ и партии

Украина должна восстановить контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на момент выборов на Донбассе. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, выборы на Донбассе будут проводиться на основе украинского закона о выборах.

"Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований. Это - исчерпывающий ответ", - отметил Пристайко.

При этом он не исключил, что в качестве компромисса стороны смогут договориться о контроле международной администрацией, хотя она тоже не предусмотрена законодательством. Пристайко добавил, что выборы будут признаны, когда ОБСЕ даст вывод о том, что "результат выборов соответствует волеизъявлению украинского народа".

"А честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. Чтобы наш ЦИК, наше казначейство зашли туда для оплаты, наша спецсвязь установила серверы и обеспечила передачу протоколов в электронном виде, чтобы были наблюдатели, чтобы в выборах участвовали все партии, которые захотят", - добавил министр.

Напомним, ранее Пристайко заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не был согласован текст "формулы Штайнмайера" из-за технического недоразумения. Отметим, данная формула закрепляет порядок выполнения минских соглашений и выборов на Донбассе.

В то же время в Кремле уже заявили, что позиция Украины по "формуле Штайнмайера" нарушает соглашения.

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Новости Украины ДонбассвыборыВадим Пристайко
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