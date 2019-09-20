Пристайко: санкции против России начинают деградировать

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Пристайко считает, что механизм санкций против России разваливается

На сегодняшний день санкции против России за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма начинают деградировать. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что санкции являются целостным механизмом. По его словам, такой механизм разрушается, когда лидеры европейских стран начинают приглашать Россию в G8, а представителей "крымских организаций" - на заседание ОБСЕ.

"Все это - деградация санкций. И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - заявил министр.

Он также отметил, что на Западе продвигается идея постепенного снятия санкций против России при постепенной реализации минских соглашений. Однако в Украине, подчеркнул Пристайко, против такого развития событий.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что санкции против России могут быть ослаблены, если она начнет выполнять минские соглашения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против России.