ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко: санкции против России начинают деградировать

Новости » Политика    20.09.2019 - 15:14
Пристайко: санкции против России начинают деградировать
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Пристайко считает, что механизм санкций против России разваливается

На сегодняшний день санкции против России за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма начинают деградировать. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что санкции являются целостным механизмом. По его словам, такой механизм разрушается, когда лидеры европейских стран начинают приглашать Россию в G8, а представителей "крымских организаций" - на заседание ОБСЕ.

"Все это - деградация санкций. И мы обеспокоены, когда нам говорят: "Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода". Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться", - заявил министр.

Он также отметил, что на Западе продвигается идея постепенного снятия санкций против России при постепенной реализации минских соглашений. Однако в Украине, подчеркнул Пристайко, против такого развития событий.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что санкции против России могут быть ослаблены, если она начнет выполнять минские соглашения.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сохранения санкций против России.

В МИД раскрыли план Зеленского по Донбассу Пристайко: Украина должна контролировать ОРДЛО во время выборов
Новости Украины Вадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь