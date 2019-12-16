ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко допустил разблокирование железнодорожного сообщения с ОРДЛО

Новости » Политика     16.12.2019 - 09:58
Пристайко допустил разблокирование железнодорожного сообщения с ОРДЛО
Вадим Пристайко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава МИД не исключает возобновления железнодорожного сообщения после открытия новых КПВВ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской области после открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом он сообщил в интервью "УНИАН".

Отвечая на вопрос, возможно ли открытие железнодорожного КПВВ после того, как будет определен участок для открытия нового контрольного пункта, Пристайко ответил:

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - сказал он.

Также министр заявил, что Украина готова предложить новые точки для разведения сил на Донбассе и ожидает их согласования на переговорах в Минске.

Как писало РБК-Украина, Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.

Отметим, на Донбассе в течение прошлых суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Украина готова предложить новые точки для разведения сил на Донбассе На Донбассе за сутки изъяли 50 единиц взрывчатки
Новости Украины ДонбассКПВВВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь