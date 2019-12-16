Пристайко допустил разблокирование железнодорожного сообщения с ОРДЛО

Вадим Пристайко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава МИД не исключает возобновления железнодорожного сообщения после открытия новых КПВВ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской области после открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом он сообщил в интервью "УНИАН".

Отвечая на вопрос, возможно ли открытие железнодорожного КПВВ после того, как будет определен участок для открытия нового контрольного пункта, Пристайко ответил:

"Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами", - сказал он.

Также министр заявил, что Украина готова предложить новые точки для разведения сил на Донбассе и ожидает их согласования на переговорах в Минске.

Как писало РБК-Украина, Пристайко надеется, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.

Отметим, на Донбассе в течение прошлых суток, 15 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.