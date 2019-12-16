ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко допустив розблокування залізничного сполучення з ОРДЛО

Новини » Політика     16.12.2019 - 09:58
Пристайко допустив розблокування залізничного сполучення з ОРДЛО
Вадим Пристайко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Глава МЗС не виключає відновлення залізничного сполучення після відкриття нових КПВВ на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко допустив відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донецької і Луганської області після відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Про це він повідомив в інтерв'ю "УНИАН".

Відповідаючи на питання, чи можливе відкриття залізничного КПВВ після того, як буде визначено ділянку для відкриття нового контрольного пункту, Пристайко відповів:

"Я не виключаю ні пасажирського, ні вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку потрібно зробити, щоб відновити це сполучення. Безумовно, якщо є інфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобільні дороги, де є залізничні колії, і де взагалі можливий перехід людей. Але не тільки. Є певні ділянки, які не пов'язані безпосередньо з переходами", - сказав він.

Також міністр заявив, що Україна готова запропонувати нові точки для розведення сил на Донбасі та чекає їх узгодження на переговорах у Мінську.

Як повідомляло РБК-Україна, Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі буде оголошено 20 або 21 грудня.

Зазначимо, на Донбасі протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Україна готова запропонувати нові точки для розведення сил на Донбасі На Донбасі за добу вилучили 50 одиниць вибухівки
Новини України ДонбасКПВВВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся