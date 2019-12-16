Пристайко допустив розблокування залізничного сполучення з ОРДЛО

Вадим Пристайко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Глава МЗС не виключає відновлення залізничного сполучення після відкриття нових КПВВ на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко допустив відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донецької і Луганської області після відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Про це він повідомив в інтерв'ю "УНИАН".

Відповідаючи на питання, чи можливе відкриття залізничного КПВВ після того, як буде визначено ділянку для відкриття нового контрольного пункту, Пристайко відповів:

"Я не виключаю ні пасажирського, ні вантажного сполучення. У нас дуже багато роботи, яку потрібно зробити, щоб відновити це сполучення. Безумовно, якщо є інфраструктура, тут не складно порахувати, де є автомобільні дороги, де є залізничні колії, і де взагалі можливий перехід людей. Але не тільки. Є певні ділянки, які не пов'язані безпосередньо з переходами", - сказав він.

Також міністр заявив, що Україна готова запропонувати нові точки для розведення сил на Донбасі та чекає їх узгодження на переговорах у Мінську.

Як повідомляло РБК-Україна, Пристайко сподівається, що нове перемир'я на Донбасі буде оголошено 20 або 21 грудня.

Зазначимо, на Донбасі протягом минулої доби, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.