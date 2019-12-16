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Украина готова предложить новые точки для разведения сил на Донбассе

Новости » Политика     16.12.2019 - 09:36
Украина готова предложить новые точки для разведения сил на Донбассе
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина ожидает их согласования на переговорах в Минске

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов предложить новые точки для разведения сил на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Пристайко отметил, что определение участков с украинской стороны завершилось, но Украина готовит несколько альтернативных вариантов.

"Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольким там участкам мы договоримся ", - сказал он.

По его словам, согласование в рамках Трехсторонней контактной группы этих участков планируется "максимально быстро".

"Даже следующее заседание (18 декабря, ред.) нас бы устроило", - отметил Пристайко.

Ранее в ОБСЕ назвали обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Напомним, в Минобороны заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас хранится высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.

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Новости Украины минские соглашенияВадим ПристайкоРазведение сил
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