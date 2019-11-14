Пристайко допускает выход Украины из минских договоренностей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Об этом он заявил в интервью BBC.

Министр отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно". Он добавил, что первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита.

"Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (минские договоренности, - ред.) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", - пояснил он.

По его словам, у Киева есть видение нескольких возможных вариантов.

"Например, если не "Минск", то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира", - заявил он.

Добавим, минский протокол - это соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнуто на переговорах в Минске 5 сентября 2014 Заключенный участниками Трехсторонней контактной группы: послом Хайди Тальявини (от ОБСЕ), вторым президентом Украины Леонидом Кучмой (от Украины) , послом Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов (от России).

Напомним, ранее уже бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Украина должна прекратить участие в переговорах в Минске.

Тогда временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина должна продолжать переговоры в Минске и в других форматах для того, чтобы завершить войну на Донбассе.