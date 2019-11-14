Пристайко допускає вихід України з мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що Київ допускає можливість виходу з мінських домовленостей. Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

Міністр зазначив, що таке рішення може бути прийнято, якщо цей процес "буде йти нескінченно". Він додав, що перший крок до такого рішення може бути зроблений після нормандського саміту.

"Це дуже непопулярна заява і, напевно, вона знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас "Мінськ" - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони (мінські домовленості, - ред.) не спрацьовують, і це веде нас в постійне затягування нескінченного процесу, то рано чи пізно буде прийнято рішення про виході з мінського процесу", - пояснив він.

За його словами, у Києва є бачення декількох можливих варіантів.

"Наприклад, якщо не "Мінськ", то нам тоді потрібно звертатися за миротворчою місією, точніше peacekeeping - місією з підтримання миру", - заявив він.

Додамо, мінський протокол - це угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014. Укладений учасниками Тристоронньої контактної групи: послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим президентом України Леонідом Кучмою (від України), послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії).

Нагадаємо, раніше уже колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна припинити участь у переговорах у Мінську.

Тоді тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна продовжувати переговори в Мінську і в інших форматах для того, щоб завершити війну на Донбасі.