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Под присмотром Путина. Россия завтра проведет учения с участием ядерной триады

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 19 февраля, Вооруженные силы РФ проведут учения с участием ядерной триады. На них будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, в учениях будут задействованы стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

"19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В. В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - заявили в Минобороны РФ.

В учениях примут участие Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили о возвращении эшелона с танками Западного военного округа, граничащего с северными областями Украины, отметив, что якобы отводят технику на тысячу километров.

Отметим, о начале возвращения войск с "учений" в места постоянной дислокации от украинских границ Россия еще начала заявлять с 15 февраля.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация