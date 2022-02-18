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Під наглядом Путіна. Росія завтра проведе навчання за участю ядерної тріади

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 19 лютого, Збройні Сили РФ проведуть навчання за участю ядерної тріади. На них буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, в навчаннях будуть задіяні стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети і підводні ракетоносці.

"19 лютого під керівництвом Верховного Головнокомандувача ЗС Росії В.В. Путіна пройде Планове вчення сил стратегічного стримування, в ході якого будуть виконані пуски балістичних і крилатих ракет", - заявили в Міноборони РФ.

У навчаннях візьмуть участь Повітряно-космічні сили, Південний військовий округ, ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Чорноморський флот.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії заявили про повернення ешелону з танками Західного військового округу, що межує з північними областями України, зазначивши, що нібито відводять техніку на тисячу кілометрів.

Зазначимо, про початок повернення військ з "навчань" в місця постійної дислокації від українських кордонів Росія ще почала заявляти з 15 лютого.

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Володимир ПутінРосійська Федерація