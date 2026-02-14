Прискорений вступ України до ЄС загрожує війною з РФ, вважають в Угорщині, - BZ

Видання підкреслило, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже кілька місяців застерігає від "поспішної" інтеграції України до Європейського Союзу.

"Джерела в уряді стверджують, що швидкий вступ несе в собі ризик прямого військового конфлікту з Росією і серйозно зашкодить європейській економіці", - повідомляє BZ.

Протистояння Зеленського та Орбана

Як пише ЗМІ, настрій у відносинах між Києвом і Будапештом стає дедалі жорсткішим.

Днями в суперечці про можливий вступ України до ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбана різко розкритикував президента України Володимира Зеленського і відкрито суперечив йому.

Приводом послужила вимога Зеленського про те, щоб Україна була "технічно готова" вступити до Євросоюзу вже до 2027 року.

"Мені потрібна конкретна дата... (В іншому разі - ред.) Росія зробить усе, щоб заблокувати цей процес - навіть не своїми руками, а через деяких європейських представників", - писав Зеленський у Х.

Причому заяву було зроблено на тлі тієї інформації, що дата має бути частиною будь-якої угоди, яку президент підписав зі США, Росією та Європою.

Орбан зі свого боку відреагував на допис Зеленського наступним чином.

"Шановний пане президенте, ви на неправильному шляху. Вступ до ЄС - це процес, заснований на заслугах. Умови встановлюють держави-члени, а не країни-кандидати", - йшлося в публікації Орбана.

Така реакція ставить Будапешт у відкрите протистоянням із бажаним Києвом прискоренням процесу вступу до ЄС.

Ба більше, нещодавно на мітингу в Сомбатхеї (захід Угорщини), риторика Орбана стала ще більш різкою. Згідно з публікаціями в ЗМІ, він заявив, що будь-хто, хто вимагає від ЄС відмовитися від дешевої російської енергії, діє проти інтересів Угорщини.

"Той, хто так говорить - ворог Угорщини, отже, Україна - наш ворог", - сказав Орбан.

Також лідер Угорщини посилив риторику щодо Брюсселя. Після публікацій про те, що чиновники ЄС розглядали моделі надання Україні часткових прав ще до завершення всіх реформ, обходячи тим самим право вето Угорщини, прем'єр-міністр заговорив про "оголошення війни".

"Це відкрите оголошення війни Угорщині", - писав він.

BZ додало, що Будапешт звинувачує "брюссельську еліту" в нібито ігноруванні волі угорського народу і чиненні політичного тиску на країну. Це відбувається на тлі майбутніх виборів до парламенту, які відбудуться у квітні.

Орбан уже неодноразово заявляв, що Брюссель хоче бачити в Будапешті уряд, який більше не перешкоджатиме вступу Києва до ЄС.