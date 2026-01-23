Прискорене членство в ЄС і 800 млрд доларів: ЗМІ дізналися деталі плану процвітання України

США та Євросоюз у рамках плану процвітання України планують залучити 800 млрд доларів на відновлення країни після завершення війни з Росією. Документ хочуть реалізувати протягом 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Неназвані європейські чиновники та дипломати розповіли виданню, що 18-сторінковий документ описує 10-річний план, який гарантує відновлення України з прискореним шляхом до членства в ЄС. Європейська комісія розіслала план європейським столицям перед самітом лідерів у четвер, 22 січня, у Брюсселі.
За даними видання, фінансова стратегія відновлення України, включена до плану процвітання, розрахована до 2040 року і передбачає оперативний 100-денний план запуску проєктів.
При цьому, як заявляють в інвестиційній компанії BlackRock, яка консультує з відновлення України на безоплатній основі, залучення зовнішнього капіталу буде ускладнене, поки тривають бойові дії.
"Подумайте про це. Якщо ви керуючий пенсійним фондом, ви відповідаєте перед своїми клієнтами і пенсіонерами. Практично неможливо інвестувати в зону бойових дій. Я вважаю, що все має йти поетапно, і це займе час", - сказав 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заступник голови BlackRock Філіп Гільдебранд.
Документ передбачає інвестиції США в критичні мінерали, інфраструктуру, енергетику та технологічні проєкти в Україні. Однак, за словами Гільдебранда, бізнес не зможе розвернутися в повному обсязі, доки на східному фронті тривають атаки дронами та ракетами.
План процвітання є частиною 20-пунктної мирної угоди, яку США намагаються узгодити між Києвом і Москвою. Його головне завдання - забезпечити перехід України від надзвичайної допомоги до сталого економічного розвитку.
Згідно з документом, Вашингтон виступає не тільки як донор, а й як стратегічний економічний партнер, інвестор і якір довіри для відновлення країни. Також передбачено пряму участь американських компаній та експертів на місцях, а роль США як мобілізатора приватного капіталу залишається ключовою.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що план процвітання України на 800 млрд доларів може бути підписаний президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі. Але в підсумку плани змінилися.
Неназваний американський чиновник розповів виданню Axios, що план ще не доопрацьовано.
Водночас 21 січня віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що така ініціатива узгоджена на технічному рівні.