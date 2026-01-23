Ускоренное членство в ЕС и 800 млрд долларов: СМИ узнали детали плана процветания Украины

Неназванные европейские чиновники и дипломаты рассказали изданию, что 18-страничный документ описывает 10-летний план, который гарантирует восстановление Украины с ускоренным путем к членству в ЕС. Европейская комиссия разослала план европейским столицам перед саммитом лидеров в четверг, 22 января, в Брюсселе.

По данным издания, финансовая стратегия восстановления Украины, включенная в план процветания, рассчитана до 2040 года и предусматривает оперативный 100-дневный план запуска проектов.

При этом, как заявляют в инвестиционной компании BlackRock, которая консультирует по восстановлению Украины на безвозмездной основе, привлечение внешнего капитала будет затруднено, пока продолжаются боевые действия.

"Подумайте об этом. Если вы управляющий пенсионным фондом, вы отвечаете перед своими клиентами и пенсионерами. Практически невозможно инвестировать в зону боевых действий. Я считаю, что все должно идти поэтапно, и это займет время", - сказал 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заместитель председателя BlackRock Филипп Хильдебранд.

Документ предусматривает инвестиции США в критические минералы, инфраструктуру, энергетику и технологические проекты в Украине. Однако, по словам Хильдебранда, бизнес не сможет развернуться в полном объеме, пока на восточном фронте продолжаются атаки дронами и ракетами.

План процветания является частью 20-пунктного мирного соглашения, которое США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. Его главная задача - обеспечить переход Украины от чрезвычайной помощи к устойчивому экономическому развитию.

Согласно документу, Вашингтон выступает не только как донор, но и как стратегический экономический партнер, инвестор и якорь доверия для восстановления страны. Также предусмотрено прямое участие американских компаний и экспертов на местах, а роль США как мобилизатора частного капитала остается ключевой.