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"Пришли к пониманию": Лукашенко и Меркель снова обсудили ситуацию с мигрантами на границе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за неделю обсудила по телефону с Александром Лукашенко миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси. Стороны пришли к определенному понимаю, как действовать в решении возникшего кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Отмечается, что Меркель и Лукашенко обсудили проблему мигрантов на границе ЕС и Беларуси. В ходе разговора стороны пришли к определенному пониманию, как действовать дальше в решении имеющихся вопросов.

В частности, уточняется в пресс-релизе, проблема с мигрантами выносится на уровень ЕС и Беларуси. Для последующих переговоров стороны определят ответственных лиц, которые должны немедленно вступить в контакт. В этом же контексте планируется решать желание мигрантов попасть в Германию.

В ходе разговора Меркель довела до Лукашенко просьбу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в решении миграционного кризиса международных организаций, занимающихся беженцами.

По итогам беседы Меркель и Лукашенко договорились продолжить контакты для решения миграционного кризиса на границе.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Меркель и Лукашенко состоялся 15 ноября.

Отметим, 17 ноября Евросоюз выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе Польши и Беларуси.

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Александр ЛукашенкоБеларусьГерманияАнгела МеркельМиграционный кризис