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"Прийшли до розуміння": Лукашенко і Меркель знову обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вдруге за тиждень обговорила телефоном з Олександром Лукашенком міграційну кризу на кордоні ЄС і Білорусі. Сторони прийшли до певного розуміння, як діяти у вирішенні виниклої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Білорусі.

Відзначається, що Меркель і Лукашенко обговорили проблему мігрантів на кордоні ЄС і Білорусі. В ході розмови сторони прийшли до певного розуміння, як діяти далі у розв'язання наявних питань.

Зокрема, уточнюється в пресрелізі, проблема з мігрантами виноситься на рівень ЄС і Білорусі. Для подальших переговорів сторони визначать відповідальних осіб, які повинні негайно вступити в контакт. У цьому ж контексті планується вирішувати бажання мігрантів потрапити до Німеччини.

В ході розмови Меркель довела до Лукашенка прохання глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйнен про обов'язкову участь у вирішенні міграційної кризи міжнародних організацій, що займаються біженцями.

За підсумками бесіди Меркель і Лукашенко домовилися продовжити контакти для вирішення міграційної кризи на кордоні.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Меркель і Лукашенко відбувся 15 листопада.

Зазначимо, 17 листопада Євросоюз виділив 700 000 євро на гуманітарну допомогу мігрантам, які знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьГерманияАнгела МеркельМіграційна криза