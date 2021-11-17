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Евросоюз выделил 700 000 евро на помощь мигрантам на границе с Польшей

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Брюссель, Среда 17 ноября 2021 14:57
Евросоюз выделил 700 000 евро на помощь мигрантам на границе с Польшей Фото: мигранты на границе с Польшей (twitter  com HRDefsEN)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе Польши и Беларуси. Из них 200 000 евро направят белорусскому Красному Кресту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что 200 000 евро получат Красный Крест и Красный полумесяц, которые смогут передать средства белорусскому Красному Кресту для оказания необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Также Евросоюз дополнительно мобилизовал 500 000 евро на гуманитарное финансирование. В настоящее время обсуждается использование этих средств с гуманитарными партнерскими организациями.

"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Напомним, ранее Польша заявила, что на решение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе уйдут месяца или годы.

Также стало известно, что мигранты покидают лагерь у пункта пропуска "Брузги" - белорусские силовики перевозят их в неизвестном направлении автобусами.

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