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Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

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Берлин, Понедельник 15 ноября 2021 21:27
Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи находящимся там беженцам и нелегалам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера.

"Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила с Александром Лукашенко по телефону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

В свою очередь пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что телефонный разговор с Меркель продолжался около 50 минут. В ходе беседы обсуждался ряд проблем и прежде всего ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Меркель и Лукашенко затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации на границе. Также стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.

Напомним, 15 ноября ситуация на границе с Польшей продолжает обостряться - белорусские силовики не дают возможности нелегальным мигрантам вернуться в Беларусь.

Отметим, мигранты на границе Беларуси и Польши продолжают накапливаться на КПП "Кузница", польские военные ожидают новой попытки прорыва нелегалов.

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Александр Лукашенко Евросоюз Ангела Меркель Миграционный кризис
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