Припущення про зв'язок США з вибухами "Північних потоків" є безпідставними, - Держдеп

Сполучені Штати назвали безпідставними всі припущення про їхній зв'язок із вибухами на "Північних потоках".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Неда Прайса.
"США вважають безпідставними будь-які припущення щодо причетності до вибухів на "Північних потоках", - зазначив прес-секретар Держдепартаменту США.
Раніше ми писали, що канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік".
Зазначимо, що 27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" . Учора у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.
Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".
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