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Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

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Оттава, Четвер 15 грудня 2022 01:13
Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку" Фото: Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канадська влада відновила дію санкцій щодо турбін для газопроводу "Північний потік".

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її Twitter.

Канада відкликала дозвіл на видачу турбін.

"Уряд Канади ухвалив рішення відкликати тимчасовий дозвіл, виданий з метою дозволити повернути до Німеччини турбіни, які перебували на ремонті в Монреалі", - заявила вона.

Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії та передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Загалом у Канаді було шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.

Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть її отримати.

У компанії Siemens пізніше заявили, що Росія навмисне гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.

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