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Предположения о связи США со взрывами "Северных потоков" безосновательны, - Госдеп

Фото: США назвали безосновательными предположения об их связи со взрывами на "Северных потоках" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты назвали безосновательными все предположения об их связи со взрывами на "Северных потоках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

"США считают безосновательными любые предположения о причастности к взрывам на "Северных потоках", - отметил пресс-секретарь Госдепартамента США.

Ранее мы писали, что канадские власти восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода "Северный поток".

Отметим, что 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Вчера в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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