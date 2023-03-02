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Припиніть цю війну: Бербок звернулася до Лаврова на зустрічі G20

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Індія, Четвер 02 березня 2023 11:56
Припиніть цю війну: Бербок звернулася до Лаврова на зустрічі G20 Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина закликала Росію закінчити війну проти України та припинити порушувати міжнародний порядок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію в тому, що вона паралізувала роботу G20 своєю загарбницькою війною проти України.

Бербок звернулася до міністра закордонних справ Сергія Лаврова на зустрічі глав МЗС країн "Великої двадцятки" в Індії.

"Ми віримо в багатосторонність. Припиніть цю війну! Припиніть порушувати міжнародний порядок!" - сказала вона.

Нагадаємо, вчора Бербок заявила, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, його метою є знищення України.

Окрім того, німецький канцлер Олаф Шольц закликав Росію вивести війська для мирних переговорів з Україною.

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